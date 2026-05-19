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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unbekannte versuchen in Supermarkt einzubrechen

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Montag haben sich Unbekannte an der Eingangstür eines Supermarktes in der Böswiesenstraße zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten ins Gebäude zu gelangen, scheiterten aber an der Schiebetür. Dort konnten Einbruchsspuren gefunden werden. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei fragt, ob jemand am Montag zwischen 2 und 3 Uhr etwas bemerkt hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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