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Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagabend, kurz vor 22:30 Uhr, wurde in der Roonstraße ein 21-jähriger Fahrer eines E-Scooters einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über einem Promille.

Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. |pvd

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell

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