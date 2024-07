Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Rolltor an Tankstelle beschädigt - Unfallflucht

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelte die Polizei am vergangenen Freitag im Stadtteil Hohenecken. Laut den Angaben eines Angestellten einer Tankstelle im Erfenbacher Tal wurde das Rolltor am Eingang zum Verkaufsraum beschädigt. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass ein Transporter das Tor zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 5:30 Uhr, eingedrückt hat. Im Anschluss hat sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub gemacht, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, denen in der genannten Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kfa

