POL-PPWP: 40 Fahrer zu schnell

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am vergangenen Wochenende wurde ein Imbisscontainer in der Danziger Straße zum Tatort. Unbekannte öffneten ein Fenster und stiegen so in das Objekt ein. Aus dem Inneren des Imbisses entwendeten die Täter Bargeld, Getränke sowie Ketchup und Mayo-Flaschen. Der Schaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Laut Angaben eines Mitarbeiters muss sich die Tat ...

mehr