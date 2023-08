Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Familienstreit löst Polizeieinsatz aus

Landkreis Kusel (ots)

Ein Familienstreit hat am Freitagabend in einem Ort in der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein einen Polizeieinsatz ausgelöst. Weil der Einsatz in der Folge auch über die Ortsgrenzen hinaus für Aufmerksamkeit sorgte, stellt das Polizeipräsidium Westpfalz klar: In den Sozialen Medien kursieren diverse Gerüchte, die nicht der Wahrheit entsprechen. Bitte beteiligen Sie sich nicht an den Spekulationen und verbreiten Sie diese auch nicht weiter!

Hintergrund des Einsatzes war, dass sich ein 26-jähriger Mann im Verlauf der privaten Auseinandersetzung nicht beruhigen ließ. Familienmitglieder verständigten deshalb die Polizei.

Nachdem Angehörige das Haus verlassen hatten, schloss sich der junge Mann zunächst in einer Wohnung ein. Bevor Polizeikräfte in die Wohnung eindringen konnten, flüchtete der 26-Jährige und löste damit eine Suchaktion aus, bei der auch der Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Parallel wurde über die regionalen Rundfunkanstalten die Meldung veröffentlicht, im Bereich Lauterecken bitte keine Anhalter mitzunehmen.

Der Gesuchte konnte schließlich gegen 1 Uhr nachts nach einem Zeugenhinweis ausfindig gemacht und in Gewahrsam genommen werden. Da er sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, wurde er noch in der Nacht in fachärztliche Behandlung übergeben. | cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell