Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugen gesucht! - Unfallflucht auf Restaurantparkplatz

Kaiserslautern (ots)

Ein Restaurantbesuch am Donnerstagmittag in der Kaiserstraße endete für einen 43-Jährigen mit schlechter Laune. Sein Hunger wurde zwar gestillt, aber in der Zwischenzeit war sein Volkswagen beschädigt worden. Der Mann hatte seinen VW Golf während des Besuchs auf dem Parkplatz des Restaurants abgestellt. Als er nach dem Essen wieder an sein Auto kam, stellte er einen Schaden fest. Ein Unbekannter war gegen seinen Pkw gefahren. Der Verursacher befand sich nicht mehr vor Ort. Es entstand Sachschaden von mindestens 1.200 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrerflucht. Zeugen, die einen Unfall auf dem Parkplatz in der Kaiserstraße zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr gesehen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2250 in Kontakt zu treten. |ksr

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell