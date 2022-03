Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Müllcontainer abgebrannt

Kaiserslautern (ots)

In der Straße "Am Heiligenhäusschen" ist am frühen Mittwochmorgen ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Als eine Polizeistreife kurz nach halb Vier vor Ort eintraf, stand der Container bereits in Brand. Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brand. Der Müllcontainer wurde durch das Feuer völlig zerstört. Gleichzeitig brannte ein weiterer Müllcontainer in der Tirolfstraße. Dieser konnte durch die Polizeibeamten unter Kontrolle gehalten werden, bis die Feuerwehr auch hier den Brand vollständig löschte. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit unklar. Zeugen, die möglicherweise vor etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell