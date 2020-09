Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehrere Unfälle verursacht

Frankenstein (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Reihe von Unfällen verursachte am Samstagabend ein 29-jähriger Autofahrer.

Er stieß zunächst beim Ausparken auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Frankenstein gegen ein geparktes Fahrzeug. Obwohl er von einem Zeugen auf die Kollision aufmerksam gemacht wurde, fuhr er fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Im Anschluss streifte der Mann beim Überholen auf der Bundesstraße zwischen Frankenstein und Kaiserslautern ein weiteres Fahrzeug und flüchtete erneut.

Im Verlauf seiner Fahrt kam er in einer Kurve, aufgrund überhöhten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Wagen in einer Böschung. Bei dem Unfall erlitten der 29-Jährige und sein Beifahrer schwere, aber keine lebensgefährlichen, Verletzungen. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei dem Fahrzeugführer an. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht und Verkehrsgefährdung ermittelt. |elz

