Polizei Mettmann

POL-ME: 51-Jähriger geschlagen und getreten - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2006092

Mettmann (ots)

Am Montagabend (15. Juni 2020) wurde ein 51-jähriger Ratinger auf dem Berliner Platz in Ratingen aus bisher noch ungeklärter Motivation von mehreren noch nicht identifizierten Personen angegriffen und durch Tritte und Schläge verletzt. Die Polizei leitete Ermittlungen ein und sucht Zeugen.

Das war geschehen:

Der 51-jährige Ratinger hielt sich gegen 23:00 Uhr mit Freunden auf dem Berliner Platz in Ratingen-West auf. Gemeinsam saßen sie auf einer Parkbank nahe der Erfurter Straße. Als der Ratinger von einem Kiosk Getränke holen wollte, wurde er von mehreren ihm unbekannten Personen angegriffen und fiel hierdurch zu Boden. Wehrlos am Boden liegend wurde er mehrfach geschlagen und getreten. Er erlitt eine Schürfwunde an der linken Gesichtshälfte und mehrere Hämatome. Als Zeugen die Polizei informierten ließen die Täter von dem 51-Jährigen ab und flohen unerkannt in unbekannte Richtung.

Der Ratinger wurde durch Rettungskräfte erstmedizinisch vor Ort versorgt. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation der Straftäter benennen können, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

