POL-PPWP: Polizeikontrolle in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Beliebte Treffpunkte in der Innenstadt hat die Polizei am Freitagabend bei einer Kontrolle ins Visier genommen. Dabei wurden im Verlauf des Abends an verschiedenen Plätzen insgesamt 63 junge Leute kontrolliert und 19 davon auch durchsucht.

Ein junger Mann fiel gleich zweimal auf, weil er sich nicht an das Aufenthalts- und Betretungsverbot hielt, das aktuell gegen ihn besteht. Er wurde zunächst gegen 18.30 Uhr am Willy-Brandt-Platz erwischt; nicht einmal eine Stunde später hatten es die Polizeibeamten erneut mit ihm zu tun - diesmal am Fackelrondell. Der 20-Jährige erhielt einen erneuten Platzverweis; wegen der Verstöße gegen das bestehende Verbot kommt auf ihn ein Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.

Das gleiche blüht einer Jugendlichen, die von den Einsatzkräften kurz nach 19 Uhr an der Mall gesichtet und überprüft werden konnte. Auch die 17-Jährige hat aktuell ein Aufenthalts- und Betretungsverbot für die Innenstadt. Sie erhält ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Ein 14-jähriges Mädchen wurde gegen 18.45 Uhr am Willy-Brandt-Platz kontrolliert. Sie hatte eine Debitkarte sowie ein spezielles Ticket für den öffentlichen Personen-Nahverkehr bei sich, die beide auf andere Namen ausgestellt waren. Wieso die Jugendliche im Besitz der beiden "fremden" Gegenstände war, blieb unklar; beide wurden sichergestellt. Zudem hatte das Mädchen ein sogenanntes Einhandmesser bei sich, das ebenfalls sichergestellt wurde. Wegen des Messers erhält die 14-Jährige eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Am späteren Abend wurde ein junger Mann erwischt, der hochprozentigen Alkohol an Minderjährige weitergab. In diesem Fall hatten die Beamten beobachtet, wie der 19-Jährige einem 16-jährigen Mädchen Wodka verabreichte, den diese auch trank. Der junge Mann war zuvor schon mit seiner Wodkaflasche aufgefallen und auf die möglichen Konsequenzen hingewiesen worden. Jetzt durfte er die Spirituose eigenhändig vernichten. Er muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen. |cri

