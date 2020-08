Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: 19-Jähriger verletzt Einsatzkräfte

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zum Sonntag in der Altstadt einen 19-Jährigen vorübergehend festgenommen.

Einsatzkräfte der Militärpolizei, der Ordnungsbehörde und der Polizei waren in der Nacht gemeinsam auf Streife. Gegen 2.30 Uhr wurden die Ordnungshüter auf eine Auseinandersetzung aufmerksam. Ein 19-Jähriger und ein 24-Jähriger stritten sich. Um eine Eskalation zu verhindern, schritten die Einsatzkräfte ein. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hatte der 19-Jährige den älteren beleidigt. Weil der 19-Jährige sehr aggressiv war, wurde er vorsorglich gefesselt. Der Mann drohte dem 24-Jährigen körperliche Gewalt an. Er wurde daher zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Als ihn Einsatzkräfte zum Polizeiwagen führen wollten, wehrte er sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der 19-Jährige trat nach den Ordnungshütern und beleidigte sie. Ein Polizeibeamter und ein Angehöriger der US-Militärpolizei wurden dabei leicht verletzt. Letztlich wurde der Mann auch an den Füßen gefesselt und zum Streifenwagen getragen.

Zahlreiche Passanten filmten das Geschehen mit Smartphones, weshalb die Polizei darauf hinweist, dass das Verbreiten dieser Videoaufnahmen, zum Beispiel in den Sozialen Medien, strafbar sein kann.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen des tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte und wegen Beleidigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell