Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Spiegel gestreift und weitergefahren

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der am Montagabend im Stadtteil KL-Erlenbach einen Unfall verursacht hat, aber einfach weitergefahren ist. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der unbekannte Wagen gegen 20.30 Uhr in der Straße "Am Buchenwald" auf seinem Weg in Richtung Bergstraße in Höhe des Hauses Nummer 15 den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs streifte. Statt anzuhalten und sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Fahrer seine Fahrt fort.

Die Ermittlungen laufen. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 jederzeit gern entgegen. |cri

