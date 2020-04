Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall: Viel Blechschaden

Trippstadt (ots)

Viel Blechschaden kostete am Dienstagabend ein Unfall auf der Landstraße zwischen Kaiserslautern und dem Ortsteil Mölschbach. An der Abzweigung Aschbacherhof wollte eine 54-Jährige von Kaiserslautern kommend nach Mölschbach abbiegen. Als die Fahrerin verkehrsbedingt anhielt krachte es. Ein 50-Jähriger, der mit seinem Wagen hinter ihr fuhr, hatte offensichtlich nicht ausreichend Abstand gehalten. Er fuhr mit seinem Fahrzeug auf den Pkw der 54-Jährigen auf. An beiden Wagen entstand Unfallschaden, den die Polizei auf mindestens 5.000 Euro schätzt. Eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife nahm den Unfall auf. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. |erf

