Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kleines Auto, großer Anhänger

Kaiserslautern (ots)

Irgendwie passten die Proportionen nicht: zu kleines Auto - zu großer Anhänger. Am Dienstag hielten Polizeibeamte im Bereich Eselsfürth einen 56-Jährigen an, der mit einem auffälligen Fahrzeuggespann unterwegs war. Mit seinem Auto zog der Mann einen Anhänger, der viel zu schwer für den Wagen war - oder in Amtsdeutsch ausgedrückt: Die Gesamtmasse des Anhängers überschritt die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs deutlich. Den Fahrer erwarten jetzt ein teures Bußgeld und Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister. Die Weiterfahrt mit dem Gespann wurde untersagt. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell