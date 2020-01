Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Handgreiflicher Handy-Streit

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Handys ist es am Donnerstagnachmittag in der Altstadt zwischen der Smartphone-Besitzerin und dem Mitarbeiter eines Handyshops zu einem heftigen Streit gekommen. Die 33-jährige Frau meldete sich am Abend bei der Polizei und erstattete Anzeige wegen Körperverletzung.

Nach Angaben der Frau hatte sie ihr Smartphone in den Shop gebracht, um einen neuen Akku einsetzen zu lassen. Weil das Gerät aber auch nach dem Akku-Tausch nicht funktionierte, war die 33-Jährige nicht bereit, den vollen Rechnungspreis zu bezahlen. Nachdem die Frau dem Mitarbeiter zehn Euro gegeben hatte, habe dieser sie gepackt und wollte sie aus dem Geschäft drängen. Dabei kam es offenbar zu einem Gerangel, bei dem auch eine Vitrine umstürzte und zu Bruch ging. Außerdem fielen diverse Beleidigungen.

Die 33-Jährige ging zunächst zum Arzt, um sich ihre Verletzungen (kleine Schnittwunden durch die umgestürzte Vitrine) attestieren zu lassen, und meldete sich erst danach bei der Polizei. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Laden allerdings bereits geschlossen, so dass der Beschuldigte an diesem Abend nicht mehr ermittelt und befragt werden konnte. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

