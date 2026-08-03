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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mit 1,38 Promille unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine E-Scooterfahrerin ist am Sonntagmorgen gegen 6.40 Uhr mutmaßlich unter Alkoholeinfluss auf einem Supermarktparkplatz in der Zollamtstraße unterwegs gewesen. Eine Polizeistreife kontrollierte die 24-Jährige und stellte dabei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemtest bestätigte die Vermutung: Die Frau hatte einen Wert von 1,38 Promille. Daraufhin musste die Rollerfahrerin eine Blutprobe abgeben und ihr wurde untersagt, weiterzufahren. Die 24-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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