POL-PDKL: Mit 1,38 Promille unterwegs

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am späten Donnerstagabend kam es gegen 22.40 Uhr in der Oberen Lauterstraße zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein unbekannter Mann zunächst bei zwei Personen an einer Tankstelle auf. Er stieg gemeinsam mit ihnen in deren Fahrzeug. An einer Bäckerei sollte der Unbekannte das Auto wieder verlassen. Dabei kam es zu einer ...

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