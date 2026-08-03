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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle: Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Fackelbrunnen hat die Polizei am Sonntagmorgen ein Klappmesser sichergestellt, das ein 33-Jähriger entgegen des dort geltenden Messerverbots bei sich hatte. Der Mann war mit seinem 20-jährigen Begleiter im Stadtzentrum unterwegs, als die Beamten auf die beiden aufmerksam wurden. Wegen der Missachtung der Waffen- und Messerverbotszone erwartet den 33-Jährigen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beide Männer erhielten am Ende der Kontrolle einen Platzverweis für die Innenstadt und traten den Heimweg an. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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