Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Personenkontrolle: Messer sichergestellt

Kaiserslautern (ots)

Bei einer Personenkontrolle am Fackelbrunnen hat die Polizei am Sonntagmorgen ein Klappmesser sichergestellt, das ein 33-Jähriger entgegen des dort geltenden Messerverbots bei sich hatte. Der Mann war mit seinem 20-jährigen Begleiter im Stadtzentrum unterwegs, als die Beamten auf die beiden aufmerksam wurden. Wegen der Missachtung der Waffen- und Messerverbotszone erwartet den 33-Jährigen nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Beide Männer erhielten am Ende der Kontrolle einen Platzverweis für die Innenstadt und traten den Heimweg an. |kle

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