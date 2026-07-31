Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Handy gestohlen und Autoscheibe beschädigt

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am späten Donnerstagabend kam es gegen 22.40 Uhr in der Oberen Lauterstraße zu einer Sachbeschädigung und einem Diebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein unbekannter Mann zunächst bei zwei Personen an einer Tankstelle auf. Er stieg gemeinsam mit ihnen in deren Fahrzeug. An einer Bäckerei sollte der Unbekannte das Auto wieder verlassen. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Beteiligter zu Boden stürzte und sein Mobiltelefon verlor.

Der Unbekannte nahm das Handy an sich und schlug damit gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß über mehrere Gärten und Zäune zurück in Richtung der Tankstelle. Trotz einer sofort eingeleiteten Verfolgung gelang ihm die Flucht. Dabei beschädigte der Verdächtige nach ersten Erkenntnissen auch mehrere Zäune auf angrenzenden Grundstücken.

Der Gesuchte wird als etwa 18 bis 30 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er trug schwarze Kleidung und hatte vermutlich blonde Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

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