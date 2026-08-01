Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versammlungen im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag fand eine Versammlung unter dem Motto "Roter Sommer" statt. Die etwa 130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer trafen sich um 14 Uhr vor dem Hauptbahnhof und zogen nach einer Auftaktkundgebung über die Eisenbahnstraße in die Innenstadt bis zum Musikerplatz in der Pirmasenser Straße. Dort fand die Abschlusskundgebung statt.

Wegen des Aufzugs kam es im Stadtgebiet zeitweise zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

In der Eisenbahnstraße hatten Unbekannte aus einem Gebäude heraus mutmaßlich Putzwasser auf Teilnehmende sowie Polizeikräfte geschüttet. Die Polizei nahm die Ermittlungen nach dem Verantwortlichen auf.

Die Versammlung endete um 16:20 Uhr ohne weitere Vorkommnisse. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer Gegenkundgebung am Guimarães-Platz hatten ihre Versammlung bereits gegen 14:30 Uhr beendet. |erf

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