Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl: Unbekannte stehlen Grabschmuck

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Nacht zum Freitag haben Langfinger auf dem Friedhof ihr Unwesen getrieben. Die Diebe hatten es offenbar auf wertvolle Metalle abgesehen, unter anderem stahlen sie diverse Kupferkreuze. Bislang steht noch nicht fest, an wie vielen Gräbern die Täter sich zu schaffen gemacht haben. Auch wie hoch der Gesamtschaden ausfällt, ist noch nicht abschließend geklärt. Einer ersten Schatzung zufolge, liegt er bei mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht weitere Betroffene und Zeugen. Wer hat zwischen Donnerstag, 20 Uhr, und Freitag, 14 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Wem wurde etwas entwendet? Hinweise und sonstige Angaben nehmen die Beamten der Polizeiinspektion in der Logenstraße unter der Telefonnummer 0631 369-14299 entgegen. |kle

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