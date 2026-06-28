Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Motorradfahrer rast über rote Ampeln und stürzt

Kaiserslautern (ots)

Ein Motorradfahrer überfuhr am späten Samstagabend mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere rot zeigende Ampeln in der Spittel- und Martin-Luther-Straße. Vor der Ludwigstraße beschleunigte er weiter, sodass er nur auf dem Hinterrad in die Einmündung bog. Dort verlor der 20-Jährige die Kontrolle über seine Maschine. Er stürzte auf die Fahrbahn und überschlug sich mehrmals. Der Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wird nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen ermittelt. An seiner Kawasaki entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. |ha

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell