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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lastwagenfahrer ertappt Diebe

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Ein 65-Jähriger hat am Mittwochmorgen Diebe auf frischer Tat ertappt. Der Mann stand mit seinem Lastwagen auf einem Parkplatz der L395 als er gegen 1 Uhr nachts Geräusche und Gesprächsfetzen hörte. Er sah nach und beobachtete so zwei Menschen, die in Richtung Wald rannten. Der 65-Jährige überprüfte sein Fahrzeug und stellte fest, dass Hydrauliköl entwendet wurde. Er informierte daraufhin die Polizei, die vor Ort Spuren sicherte. In der Umgebung wurden Kanister mit dem Öl aufgefunden. Die Ermittlungen bezüglich des Diebstahls dauern an. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert. Die Polizei fragt: Hat jemand in Enkenbach Verdächtiges bemerkt? Sind Menschen mit Kanistern aufgefallen? Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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