Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl: E-Scooter aus Innenhof gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag in der Richard-Wagner-Straße, Ecke Beethovenstraße, einen E-Scooter entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Montagabend, 18.30 Uhr, und Dienstagmorgen, 4.30 Uhr, zu. In diesem Zeitraum war der Roller in einem frei zugänglichen Innenhof abgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Diebstahl aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten oder dem Verbleib des E-Scooters geben können, sich zu melden. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |kle

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