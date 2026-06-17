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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verdächtiger hantiert mit Messer - Wer kann Hinweise geben?

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer verdächtigen Person ermittelt die Polizei in Weilerbach. Einsatzkräfte fahndeten am Dienstagnachmittag nach einem Mann, der im Bereich einer Schule mit einem Messer gesehen wurde. Nach Zeugenaussagen wirkte die Person verwirrt. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine konkrete Bedrohung oder strafrechtlich relevante Handlung vor.

Verantwortliche der Schule reagierten umgehend: Sie alarmierten die Polizei und brachten vorsorglich alle Kinder ins Schulgebäude. Polizeikräfte suchten nach dem Unbekannten, konnten den Mann allerdings nicht ausfindig machen.

Der Verdächtige ist etwa 19 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er hat dunkle, kurze Haare und trug einen Drei-Tage-Bart. Bekleidet war der Mann mit einer dreiviertellangen Hose, einem blau-grauen T-Shirt sowie einer Base-Cap. Auffällig ist seine leicht nach links geneigte Körperhaltung sowie die teils undeutliche Aussprache.

Die Polizei Kaiserslautern bittet unter der Telefonnummer 0631 369-14299 um Hinweise: Wer erkennt den Mann? Wer hat ihn zwischen 13 und 14 Uhr in Weilerbach gesehen? Polizei und Schulleitung stehen weiterhin im Austausch. Polizisten werden vorsorglich auch in den nächsten Tagen rund um die Schule präsent sein. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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