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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann ist am Dienstagvormittag unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren. Der 23-Jährige hatte deutliche Ausfallerscheinungen und wurde von einer Streife am Schillerplatz kontrolliert. Er gab an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein freiwilliger Test bestätigte die Vermutung der Beamte und er reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde zur Bestimmung der genauen Konzentration des Rauschmittels Blut entnommen und er durfte mit seinem E-Scooter nicht mehr weiterfahren. Auf den 23-Jährigen kommt eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss zu. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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