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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Frau zündelt und greift Polizisten an

Kaiserslautern/Landstuhl (ots)

Eine 58-Jährige steht im Verdacht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen diverse Straftaten begangen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, dass sie unter anderem Feuer gelegt und eine Polizistin angegriffen hat. In der Haspelstraße meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr, dass eine Grünfläche brennt. Sie versuchten, den Brand zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Nur etwa eine Stunde später ging eine Mülltonne in der Straße "Am Stophelspfad" in Flammen auf. Die Einsatzkräfte löschten auch hier das Feuer. Vor Ort trafen die Beamten eine verdächtige Frau an. Die 58-Jährige wurde zur Befragung mit zur Polizeidienststelle genommen. Auf dem Weg und während ihres Aufenthaltes beleidigte sie wiederholt die Polizisten. Sie schreckte auch vor körperlichen Angriffen nicht zurück, sie trat und spuckte mehrfach nach den Beamten. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor 0,87 Promille ergeben. Die 58-Jährige muss sich wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung, Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen - auch wegen des Verdachts der mutmaßlichen Brandstiftung - dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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