PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugenaufruf: Diebstahl auf dem Friedhof

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben auf dem Friedhof in der Donnersbergstraße eine Grabschale entwendet. Sie war festmontiert, bestand aus Messing und Kupfer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat ist zwischen 31. Mai und 16. Juni passiert. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Hinweise zum Diebstahl geben? Informationen nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 11:47

    POL-PDKL: Frau zündelt und greift Polizisten an

    Kaiserslautern/Landstuhl (ots) - Eine 58-Jährige steht im Verdacht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen diverse Straftaten begangen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, dass sie unter anderem Feuer gelegt und eine Polizistin angegriffen hat. In der Haspelstraße meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr, dass eine Grünfläche brennt. Sie versuchten, den Brand zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Nur etwa eine Stunde später ging ...

    mehr
  • 17.06.2026 – 11:24

    POL-PDKL: 23-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss

    Kaiserslautern (ots) - Ein junger Mann ist am Dienstagvormittag unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren. Der 23-Jährige hatte deutliche Ausfallerscheinungen und wurde von einer Streife am Schillerplatz kontrolliert. Er gab an, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Ein freiwilliger Test bestätigte die Vermutung der Beamte und er reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Dem Mann wurde zur Bestimmung der genauen ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 15:24

    POL-PDKL: Mutmaßlicher Dieb gefasst

    Kaiserslautern (ots) - In ein regionales Unternehmen im Wartenberger Weg ist kürzlich eingebrochen worden. Dabei entwendeten zunächst Unbekannte mehrere Falschen Secco. Einer der mutmaßlichen Diebe ist nun gefasst. Bei ihm wurden Alkoholika im Wert von fast tausend Euro sichergestellt. Der 18-jährige Verdächtige wurde vorübergehend festgenommen, ist aber wieder auf freiem Fuß. Gegen ihn wird wegen Diebstahls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren