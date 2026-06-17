POL-PDKL: Zeugenaufruf: Diebstahl auf dem Friedhof

Kaiserslautern/Landstuhl (ots) - Eine 58-Jährige steht im Verdacht zwischen Montagabend und Dienstagmorgen diverse Straftaten begangen zu haben. Ihr wird vorgeworfen, dass sie unter anderem Feuer gelegt und eine Polizistin angegriffen hat. In der Haspelstraße meldeten Zeugen gegen 22.30 Uhr, dass eine Grünfläche brennt. Sie versuchten, den Brand zu löschen, bis die Feuerwehr eintraf. Nur etwa eine Stunde später ging ...

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