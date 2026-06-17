Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Zeugenaufruf: Diebstahl auf dem Friedhof
Kaiserslautern (ots)
Unbekannte haben auf dem Friedhof in der Donnersbergstraße eine Grabschale entwendet. Sie war festmontiert, bestand aus Messing und Kupfer. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tat ist zwischen 31. Mai und 16. Juni passiert. Die Polizei sucht nach Zeugen und fragt: Wer hat Verdächtiges bemerkt oder kann sonstige Hinweise zum Diebstahl geben? Informationen nimmt die Polizei unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |laa
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