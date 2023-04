Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Kollision von Unfallstelle entfernt, Zeugen gesucht

Meisenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer macht sich nach einem Verkehrsunfall aus dem Staub. Am Freitag stellte ein Verkehrsteilnehmer seinen PKW im Zeitraum zwischen 05:30 und 14:00 Uhr auf einem Parkplatz, des Sprachheilzentrum Meisenheim, ab. Bei der Rückkehr zu seinem Auto musste der Mann feststellen, dass dieses an der hinteren Stoßstange der Beifahrerseite beschädigt worden war. Dieser Schaden dürfte augenscheinlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Der Unfallverursacher hatte die Örtlichkeit verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem geschädigten PKW handelt es sich um einen gelben Opel Astra. Die Polizei bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die entsprechende Beobachtungen im Zusammenhang mit den Beschädigungen an dem Auto gemacht haben. Zu erreichen ist die Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382 9110.|pilek

