Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: A62/Kusel, Unfallflucht nach Überholvorgang - Zeugen gesucht

KuselKusel (ots)

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte am Mittwochnachmittag, gegen 15:45 Uhr, auf der A62 in Höhe der Anschlussstelle Kusel einen Verkehrsunfall. Während eines Überholvorgangs in Fahrtrichtung Pirmasens wechselte er plötzlich ohne erkennbaren Grund den Fahrstreifen. Um einen folgenschweren Auffahrunfall auf den Pkw zu vermeiden, musste eine 20 jährige Fahrerin eines BMW so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über ihren Wagen verlor und in die Schutzplanken krachte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher-Fahrzeug oder seinem Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631-3534-0 in Verbindung zu setzen.|past

