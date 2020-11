Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herrenloser Hund findet Weg zurück

LautereckenLauterecken (ots)

Ein herrenloser Hund mit einem Glöckchen ist am Dienstagabend in der Rheingrafenstraße herumgelaufen. Der kniehohe Vierbeiner konnte erst bei der zweiten Mitteilung an die Polizei näher zugeordnet werden. Kurze Zeit darauf nahm ihn seine Besitzerin wieder in Obhut. So war der kurze Ausflug ohne Begleitung für den abgängigen Glöckchenträger ohne besondere Gefahren im Straßenverkehr verursacht zu haben beendet. "Frauchen war ihm bei der Rückkehr auch nicht böse", wie im Rapport der Polizei vermerkt wurde. Beim nächsten Ausflug nimmt er sie bestimmt wieder mit. |pilek-AH

