Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

LautereckenLauterecken (ots)

Der Außenspiegel auf der Fahrerseite ist am Montag an einem PKW in der Saarbrücker Straße beschädigt worden. Der unfallflüchtige Verkehrsteilnehmer hatte in Richtung Kusel fahrend, vermutlich mit seinem rechten Außenspielgel den des ordnungsgemäß eingeparkten Fahrzeuges "geküsst". Damit der Geschädigte seine Kosten beim Unfallverursacher geltend machen kann, bittet die Polizeiinspektion Lauterecken um Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

