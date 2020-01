Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht am Fitness-Studio

Landstuhl (ots)

Am Montagabend beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Volkswagen und fuhr davon. Der beschädigte Pkw war vor einem Fitness-Studio in der Bruchwiesenstraße abgestellt. Vermutlich beim Ausparken des tatrelevanten Fahrzeuges wurde die Fahrerseite des Golf stark beschädigt. Bei dem Unfallverursacher dürfte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise bitte an Polizei Landstuhl: 06371 / 9229-0

