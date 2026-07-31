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Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichendiebstahl schnell aufgeklärt

Pirmasens (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der Nacht auf Donnerstag (30.07.2026) im Pirmasenser Stadtzentrum den Diebstahl beobachtet damit die schnelle Aufklärung des Falls ermöglicht. Auch weitere Straftaten konnten so aufgedeckt werden. Kurz vor 4 Uhr bemerkte der Hinweisgeber in der Adam-Müller-Straße zwei junge Männer, die gerade die beiden Nummernschilder von einem geparkten Auto abmontierten. Eine dritte Person wartete währenddessen auf dem Fahrersitz eines Pkw. Direkt nach der Tat flüchtete das Trio mit quietschenden Reifen vom Tatort. Besonders wertvoll für die Ermittler: Da sich der Zeuge das Kennzeichen des Fluchtwagens merken konnte, stand die Polizei kurz darauf direkt vor der Tür des Fahrzeughalters. Hier trafen die Beamten auf den Halter sowie zwei weitere junge Männer. Einer der drei Tatverdächtigen war direkt geständig. Zudem führte er die Beamten zum Versteck des Diebesguts. Die Polizei konnte die Kennzeichen sicherstellen und direkt dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. Der junge Dieb lieferte den Ermittlern zudem konkrete Hinweise auf weitere, zurückliegende Kennzeichendiebstähle. Die weiteren Ermittlungen der Polizei Pirmasens dauern an.|krä

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

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