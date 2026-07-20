PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Eine 64-Jährige verursachte mit ihrem PKW am Montagnachmittag, 20. Juli 2026, einen Unfall in der Luisenstraße.

Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand einparken. Dabei stieß sie gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein davor parkendes Auto geschoben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest lag bei fast ein Promille. Ihr Führerschein wurde einbehalten und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Verursacherin muss sich nun eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000,- Euro.|eml

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 0631 369-15007 oder -15199
E-Mail: pdpirmasens.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Pirmasens mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Pirmasens
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 16:07

    POL-PDPS: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

    Pirmasens (ots) - In der Kirchbergstraße wurde vergangenes Wochenende ein schwarzes Tesla mit Pirmasenser Kennzeichen offenbar mutwillig beschädigt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagabend, 17. Juli 2026, und Samstagmorgen, 18. Juli 2026. Der PKW wurde an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf 3.000,- Euro geschätzt. Hinweise zu der Täterschaft gibt es bisher nicht. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 15:52

    POL-PDPS: Öffentlichkeitsfahndung: 16-Jährige vermisst

    Herschberg (Kreis Südwestpfalz) (ots) - Die Kriminalpolizei in Pirmasens sucht nach der 16-jährigen Maya J. aus Herschberg und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Das Mädchen ist bereits seit dem 20. Juni 2026 verschwunden. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu ihrem Auffinden. Maya ist 1,67 Meter groß und wiegt bei schmaler Figur etwa 49kg. Sie hat lange, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren