Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall unter Alkoholeinfluss

Pirmasens (ots)

Eine 64-Jährige verursachte mit ihrem PKW am Montagnachmittag, 20. Juli 2026, einen Unfall in der Luisenstraße.

Nach Angaben der Polizei wollte die Seniorin ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand einparken. Dabei stieß sie gegen einen geparkten PKW. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser auf ein davor parkendes Auto geschoben.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest lag bei fast ein Promille. Ihr Führerschein wurde einbehalten und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Verursacherin muss sich nun eines Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000,- Euro.|eml

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