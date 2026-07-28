Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schlägerei in Pirmasenser Wohnung: Zwei Tatverdächtige nach Messerattacke ermittelt

Pirmasens (ots)

Nach einer Auseinandersetzung am Samstagabend (25.07.2026) in einer Innenstadtwohnung hat die Polizei zwei Tatverdächtige ermittelt. Nach den bisherigen Ermittlungen drangen zwei Täter kurz nach 21 Uhr gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und gingen unvermittelt auf einen 22-Jährigen los. Die Angreifer waren mit einem Baseballschläger sowie einem Messer bewaffnet. Das Opfer wehrte sich und verletzte einen der Angreifer bei einem anschließenden Gerangel. Direkt nach der Tat flüchteten die beiden Tatverdächtigen aus der Wohnung. Die alarmierte Polizei leitete eine Fahndung im direkten Umfeld des Tatorts ein. Einsatzkräfte konnten die beiden mutmaßlichen Täter im Alter von 26 und 27 Jahren in unmittelbarer Nähe des Pirmasenser Klinikgeländes lokalisieren und vorläufig festnehmen. Sowohl einer der Täter als auch das Opfer erlitten Verletzungen und wurden medizinisch versorgt. Lebensgefahr besteht nach jetzigem Kenntnisstand bei keinem der Beteiligten. Die Hintergründe der Tat sowie die Beziehung der Beteiligten zueinander sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |krä

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