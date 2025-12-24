POL-PDPS: Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren

Zweibrücken (ots) - Am 23.12.2025, gegen 06.34 Uhr teilten mehrere Verkehrsteilnehmer den Brand eines Gartenhauses in der Kohlenhofstraße in Zweibrücken mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Zweibrücken war mit drei Fahrzeug und 15 Einsatzkräften vor Ort, konnte den Brand löschen und ein Übergreifen auf weitere Gartenhäuser verhindern. Es ...

