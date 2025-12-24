POL-PDPS: Betrunken und ohne Führerschein Auto gefahren
Pirmasens (ots)
Am späten Nachmittag des 23.12.2025 kontrollierten Beamte in der Zweibrücker Straße einen 38-jährigen Autofahrer aus Pirmasens. Hierbei mussten sie neben einer erheblichen Atemalkoholkonzentration und THC-Beeinflussung feststellen, dass er keinen Führerschein besitzt. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm nämlich vor längerer Zeit wegen eines ähnlichen Vorfalls entzogen. Da seine Beifahrerin und Eigentümerin des Autos ebenfalls alkoholisiert war, mussten die Beamten den Schlüssel präventiv sicherstellen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. |pips
