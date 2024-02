Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Bereits am Montag, den 12.02.2024, kam es in der Hohlstraße 20 in Zweibrücken zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Um circa 17:00 Uhr streifte ein schwarzer PKW im Vorbeifahren den am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford Fiesta des Geschädigten. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet. Laut Angaben der Zeugin war das Fahrzeug des Unfallverursachers mit zwei männlichen Personen besetzt. An dem PKW des Geschädigten entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell