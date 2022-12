Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Betrüger getarnt als Vodafone Mitarbeiter unterwegs

Zweibrücken (ots)

Hofenfelsstraße eine ältere Dame einem Betrüger auf den Leim. Der Täter suchte die Frau zu Hause auf, gab sich als Mitarbeiter der Firma Vodafone aus, und forderte die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 55 Euro, welche im Zusammenhang mit einer Lieferung stehe. Da die spätere Geschädigte zufälligerweise auf eine Zusendung eines Paketes wartete, zahlte sie dem Mann den gewünschten Betrag in bar aus, ohne eine genauere Legitimation der Person zu verlangen, bzw. einzusehen. Im Nachhinein stellt sich dann heraus, dass die Dame einem Betrug zum Opfer gefallen war. In diesem Zusammenhang weist die Polizei nachdrücklich darauf hin, sich in solchen Situationen immer der Legitimation der Personen zu versichern. Beim geringsten Zweifel sollten keinerlei Zahlungen erfolgen und die Polizei informiert werden.|pizw

