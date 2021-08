Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Einbruchsdiebstahl in Kassenhäuschen des Warmfreibades

Contwig (ots)

Am 15.08.2021 zwischen 00:00 Uhr und 00:24 Uhr brachen unbekannte Täter ein Fenster des Kassenhäuschens im Eingangsbereich des Warmfreibades in Contwig auf und versuchten die dortige Kasse erfolglos zu entwenden. Hierbei wurde das Kassenhäuschen beschädigt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Tat. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell