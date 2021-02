Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall an der Kreuzung Volksgartenstraße-Landauer Straße - Zeugen gesucht

Pirmasens (ots)

Gestern, um 16:45 Uhr, kam es an der Kreuzung Volksgartenstraße/Landauer Straße zu einem Verkehrsunfall. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen einem weißen VW Golf und einem silbernen Hyundai I30. Die Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Der Sachschaden wird insgesamt auf 8000 Euro geschätzt. Der 83jährige Fahrer des Hyundai wollte die Landauer Straße geradeaus in Richtung Friedhofstraße überqueren. Der 28jährige Fahrer des VW kreuzte von links aus Richtung Waldfriedhof kommend. Die Kreuzung ist ampelgeregelt. Zum Unfallzeitpunkt hat auf der Linksabbiegespur neben dem Hyundai ein schwarzer SUV gestanden. Eine Aussage des SUV-Fahrers könnte zur Klärung des Unfallgeschehens entscheidend beitragen. Aber auch andere Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

