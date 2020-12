Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall zwischen 2 Pkw mit einem Schwerverletzten

Winzeln - L482Winzeln - L482 (ots)

Gestern kam es gegen 08:15 Uhr zu einem Unfall im Begegnungsverkehr auf der L 482 zwischen Winzeln und der Eichelsbacher Mühle. Die 40jährige Fahrerin eines Ford S-Max fuhr in Richtung Eichelsbacher Mühle und kam auf glatter Fahrbahn ins Rutschen. Hierdurch kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Dacia Duster. Zunächst wurden beide Insassen zur Untersuchung in das Krankenhaus eingeliefert und es wurde von jeweils leichteren Verletzungen ausgegangen. Erst im Nachgang stellte sich heraus, dass der 63jährige Fahrer des Dacia doch schwerere Verletzungen davongetragen hatte. Die Fahrerin des Ford blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten geborgen und abgeschleppt werden. Da sehr viel Öl ausgetreten war, musste auch dieses beseitigt werden, weshalb die Fahrbahn für insgesamt circa 2 Stunden voll gesperrt werden musste. Der geschätzte Sachschaden betrug an jedem Fahrzeug 10.000 Euro. pips

