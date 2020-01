Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: PKW-Diebstahl

Zweibrücken (ots)

Am 29.1.2020, zwischen 02.00 Uhr und 02.30 Uhr, wurde ein BMW, Typ M 5 Kombi, Farbe Silber, aus einer verschlossenen Halle in der Kaiserstraße entwendet. Schadenshöhe ca. 35000 Euro. Das Fahrzeug hat eine französische Zulassung. Zeugen die Angaben über den Diebstahl oder den Verbleib des Fahrzeuges geben können bitte mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung setzen.

