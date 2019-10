Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfälle BAB 81 Gemarkung Sindelfingen und Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots)

BAB 81, Gemarkung Sindelfingen: Auffahrunfall am Stauende mit zwei Leichtverletzten

Am Samstag kurz vor 14.00 Uhr kam es auf der Bundesautobahn 81 bei Sindelfingen zu einem Auffahrunfall bei dem beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr den linken Fahrstreifen aus Richtung Singen kommend in Richtung Stuttgarter Kreuz. Aus bislang unbekannter Ursache übersah er das Stauende und fuhr auf einen stehenden Mercedes eines 38-Jährigen auf. Beide Verletzte wurden vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Es kam zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Remseck am Neckar-Hochberg: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten

Am Samstag, kurz vor 12.00 Uhr, befuhr ein 43 Jahre alter Lenker eines GMC die Hauptstraße in Remseck-Hochberg in Richtung Neckaraue. An der dortigen Einmündung der Bergstraße fuhr dieser aufgrund Unachtsamkeit auf einen Pkw Renault einer 54-Jährigen auf. Deren Fahrzeug wurde wiederum auf einen Pkw Ford eines 22-Jährigen aufgeschoben. Im Pkw der 54-Jährigen befanden sich zwei Kinder im Alter von 12 und 14 Jahren auf der Rücksitzbank. Sowohl die 54-Jährige als auch der 14-Jährige wurden leicht verletzt. Der 43-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt. Der 22-Jährige und seine beiden Mitfahrer im Alter von 2 und 33 Jahren blieben unverletzt. Ein Rettungsdienst wurde nicht benötigt. Alle drei Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Gesamtschadenbeläuft sich auf 2.300 Euro.

