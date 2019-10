Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Länderübergreifender Kontrolltag - Kontrollen auch in Marburg

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

"Mit den Fahndungs- und Kontrollmaßnahmen soll der Druck auf Kriminelle gezielt erhöht werden. Zum Beispiel werden wir die polizeiliche Präsenz sichtbar steigern", sagte Innenminister Peter Beuth u.a. bei der Ankündigung des zweiten länderübergreifenden Aktionstages im Rahmen der Kooperation zwischen Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Hessen. Alle sieben Polizeipräsidien beteiligten sich an dem Kontrolltag am Dienstag, 15. Oktober.

Die Polizei Marburg war unterstützt von der Bereitschaftspolizei mit Fußstreifen in der Marburg u.a. im Alten Botanischer Garten, an den Lahnterrassen, generell im Marktdreieck, am Alten Friedhof Barfüßertor und am und im Hauptbahnhof präsent. Zusätzlich kontrollierten die Polizei eine Spielhalle im Marburger Süden und führte eine Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 3 in Schönstadt durch.

45 Personen, 32 Fahrzeuge und 8 Dokumente kontrollierten bzw. überprüften die Einsatzkräfte. Sie führten darüber hinaus unabhängig von Maßnahmen etliche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern.

Gravierende Vorkommnisse gab es nicht. Die Polizei sprach zwei Platzverweise aus, nahm einen vermisst gemeldeten Jugendlichen in Gewahrsam und übergab ihn den Eltern. Außerdem verwarnten sie zwei Autofahrer und stellten wegen festgestellter Mängel am Auto drei Mängelkarten aus.

