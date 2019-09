Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gestürzter Fahrradfahrer

Hornbach (ots)

Ein 55-jähriger französischer Fahrradfahrer, der am 29.09.2019 gegen 11:15 Uhr die Landesstraße 700 vom Flugplatz Zweibrücken in Richtung Hornbach befahren hatte, wurde ca. 450 Meter vor der Einmündung nach Hornbach auf der Gefällstrecke von einer Winböe erfasst und nach rechts auf den unbefestigten Grünstreifen gedrückt. Dort verlor er die Kontrolle über sein Rad und kam zu Sturz. Er verletzte sich schwer (u. a. an Schulter und Hüfte) und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Am Fahrrad entstand nur leichter Sachschaden.

