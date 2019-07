Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag kam es auf dem Parkplatz am Hilgard-Center zu einem Unfall, bei dem der Verursacher sich anschließend unerlaubt entfernt hat. Das beschädigte Fahrzeug, ein schwarzer Mercedes, stand ordnungsgemäß in einer Parklücke vo dem dortigen Supermarkt. Der unbekannte Fahrer stieß vermutlich mit der Tür gegen den Mercedes und verursachte so eine Delle und einen Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der 06332-9760 oder unter pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.

