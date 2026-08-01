Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Mehrere Einsätze an einem Samstag

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Samstag war die Feuerwehr Dinslaken bereits mehrfach gefordert.

Gegen 9:00 Uhr unterstützte die Drehleiter im Rahmen einer Amtshilfe die Polizei im Stadtteil Lohberg. Zwei Polizeibeamte wurden mit dem Korb der Drehleiter zu einem geöffneten Fenster gebracht, um ohne Sachschaden in die Wohnung zu gelangen.

Um 15:00 Uhr erfolgte ein Hilfeleistungseinsatz zur Unterstützung des Rettungsdienstes im Stadtteil Stadtmitte. Die Einsatzkräfte unterstützten den Rettungsdienst bei der medizinischen Versorgung einer Person sowie beim Transport zum Rettungswagen. Ebenfalls im Einsatz war ein Rettungshubschrauber, der einen Notarzt auf dem Luftweg schnell zur Einsatzstelle brachte. Die letzten Meter legte der Notarzt gemeinsam mit einer Streifenwagenbesatzung zurück.

Direkt im Anschluss wurden das Hilfeleistungslöschfahrzeug und das Tanklöschfahrzeug zu einem Bodenfeuer auf dem Gelände eines Gewerbebetriebs, ebenfalls im Stadtteil Stadtmitte, alarmiert. Durch das schnelle Eingreifen der Mitarbeitenden konnte das Feuer bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Die Einsatzkräfte kontrollierten den betroffenen Bereich anschließend auf Glutnester und führten Nachlöscharbeiten durch.

Appell der Feuerwehr Dinslaken

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit ist die Waldbrandgefahr derzeit hoch. Die Feuerwehr Dinslaken bittet daher darum, auf offenes Feuer sowie das Rauchen in Wäldern und waldnahen Bereichen zu verzichten. Auch Zigaretten dürfen nicht achtlos in die Natur geworfen werden. Neben den möglichen rechtlichen Konsequenzen stellen sie aufgrund der Trockenheit eine erhebliche Brandgefahr dar und können bereits mit einer kleinen Glut einen Vegetationsbrand auslösen.

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