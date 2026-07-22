Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall mit drei eingeschlossenen Personen

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Dinslaken (ots)

Am Dienstagabend um 23:12 Uhr wurden die Feuerwehr Dinslaken und der Rettungsdienst zu einem gemeldeten Verkehrsunfall mit drei eingeschlossenen Personen auf die Brinkstraße alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und blieb auf der Fahrzeugseite liegen. Durch den Unfall wurden die drei Insassen im Fahrzeug eingeschlossen. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es Ersthelfern, eine Person aus dem Fahrzeug zu befreien und bis zur Übergabe an den Rettungsdienst zu betreuen. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde das Unfallfahrzeug durch die Feuerwehr gegen weitere Bewegungen gesichert und stabilisiert. Um die beiden verbliebenen Insassen patientenschonend zu retten, entfernten die Einsatzkräfte mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte das Fahrzeugdach. Anschließend konnten beide Personen aus dem Fahrzeug befreit und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt werden. Nach der Versorgung an der Einsatzstelle wurden alle drei Verletzten zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Im weiteren Einsatzverlauf unterstützte die Feuerwehr die Polizei durch das Ausleuchten der Unfallstelle während der Unfallaufnahme. Zur Unfallursache und zur Höhe des entstandenen Sachschadens kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang werden von der Polizei geführt. Im Einsatz waren die Einheiten Hauptwache, Löschzug Hiesfeld, Löschzug Stadtmitte und der Rettungsdienst

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