Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Gemeldeter Brand in Industriebetrieb

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Dinslaken (ots)

Am heutigen Morgen um 07:45 Uhr wurde die gesamte Feuerwehr Dinslaken zu einem gemeldeten Brand in einem Industriebetrieb an der Luisenstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig ausfindig machen und entsprechend ablöschen. Der Rettungsdienst transportierte eine leicht verletzte Person zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sechs weitere betroffene Personen wurden zur medizinischen Abklärung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Im Einsatz befanden sich alle Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Dinslaken (Eppinghoven, Oberlohberg, Stadtmitte und Hiesfeld), der hauptamtliche Abmarsch sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte gegen 10:00 Uhr beendet werden.

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