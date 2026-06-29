Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Vollalarm für die Feuerwehr Dinslaken: Drei zeitgleiche Einsätze erfordern effizienten Kräfteeinsatz

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Dinslaken (ots)

Um 14.04 Uhr wurden die Einheiten Hauptamt, Stadtmitte und Eppinghoven zu einem Chlorgasaustritt ins örtliche Schwimmbad alarmiert. Bei der Erkundung stellte sich heraus, dass es beim Wechsel einer Chlorgasflasche aufgrund eines technischen Defekts zu einer Undichtigkeit gekommen war. Dank des besonnenen Handelns der Mitarbeitenden des Schwimmbades und der vorhandenen Sicherheitseinrichtungen konnte die Ausbreitung des Chlorgases bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr wirksam begrenzt werden. Der Betrieb des Schwimmbades konnte uneingeschränkt fortgesetzt werden.

Zur Gefahrenabwehr setzte die Feuerwehr einen Trupp unter Chemikalienschutzanzug ein. Dieser ging in den betroffenen Lagerraum vor, schloss sämtliche Chlorgasflaschen und kontrollierte den Bereich anschließend mit speziellen Messgeräten. Die Messungen bestätigten, dass keine gefährliche Konzentration mehr vorhanden war und somit keine Gefahr für Menschen oder die Umwelt bestand. Während des laufenden Einsatzes am Stadtbad kam es zu zwei weiteren Alarmierungen. Um 14.23 Uhr erfolgte eine Alarmierung der Einheiten Hiesfeld und Oberlohberg wegen eines Gasgeruchs im Ortsteil Oberlohberg. Unterstützt wurde der Einsatz durch ein Drehleiterfahrzeug der Feuerwehr Voerde. Am Quellenweg hatten Anwohner einen unbekannten und unangenehmen Geruch in ihrem Keller wahrgenommen. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz kontrollierte mit einem Mehrgasmessgerät den Keller, konnte aber keine gefährliche Konzentration feststellen. Nach dem Einsatz der Feuerwehr konnte die Bewohner wieder zurück ins Gebäude. Nach ca. 1,5 Stunden war dieser Einsatz für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dinslaken beendet.

Gegen 15.00 Uhr wurden Kräfte des Löschzuges Stadtmitte, ein Führungsdienst und der Rettungsdienst zu einem Unglücksfall in den Stadtteil Bruch alarmiert. Von den anderen Einsatzstellen mussten zusätzlich Kräfte abgezogen werden, um weiteres Personal für den Einsatz stellen zu können. Der Einsatz war nach etwa 2 Stunden beendet.

Der Einsatz am Stadtbad konnte gegen 16:40 Uhr beendet werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle an den Betreiber übergeben werden.

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